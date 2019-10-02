Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 7 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre motorine 14 kuruş indirim geldi. Eşel mobil sistem gereği, söz konusu indirimin 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. Kalan 7 kuruş ise ÖTV'den düşecek.

Motorinin litresi istanbul'da 6,40 liraya düşecek



Buna göre, Ankara'da ortalama 6,56 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,49 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,47 liradan 6,40 liraya, İzmir'de 6,59 liradan 6,52 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, eşel mobil sistemi kapsamında yapılan ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.