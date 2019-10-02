8 askerin şehit olduğu saldırının faili öldürüldü

Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen terörist Osman Ekinci'nin Baykan ilçesi kaymakamının makam aracına yönelik bombalı saldırının yanında, aralarında 8 askerin şehit edildiği saldırının da bulunduğu 5 olayın daha faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle aranan 'Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğunu açıkladı. Teröristin, 2 yıl önce Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan kırsalında geçen 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'Gri Liste'de yer alan 'Berhem' kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlenmiştir" denildi.

8 askerin şehit olduğu saldırının faili

Terörist Osman Ekinci'nin 19 Haziran 2015 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında menfeze döşenen mayın ve el yapımı patlayıcı patlatılarak 8 askerin şehit edilmesi, 30 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis-Baykan karayolunun kesilerek toplanan vatandaşlara bölücü terör örgütünü övücü, Kürtçe ve Türkçe propaganda yapılması olayı, 26 Mayıs 2017 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Cahit Türköz'ün aracına mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olayı, 14 Ekim 2017 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 9 askerin yaralanması, 16 Mayıs 2019 tarihinde Bitlis'te ele geçirilen mayın ve el yapımı patlayıcı düzeneğinin yerleştirilmesi olaylarının faili olduğu belirtildi.