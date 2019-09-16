İBB'de işten çıkarılan işçiler CHP İl binası önünde oturma eyleminde!

Bir mesajla işten çıkarıldık

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat “Bir SMS mesajıyla işimizden edildik, mağduruz. Şuan bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Bize bankamatikçi diyorlar biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Biz çipli palaskalarla çalışıyorduk, her saniyemiz her dakikamız kayıtlı, bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz" dedi.