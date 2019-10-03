Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem tüm Ege'de hissedildi Fethiye'de panik

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Fethiye'ye 58 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, tüm Ege kıyılarında hissedilen deprem sonrası panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem kıyı Ege'de ve Akdeniz bölgesinde hissedildi

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Can ve mal kaybı yok

NTV canlı yayınına bağlanan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi.

Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Fethiye'de kısa süreli panik yaşandı

5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.