HABER /  GÜNCEL

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem tüm Ege'de hissedildi Fethiye'de panik

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Fethiye'ye 58 kilometre mesafede olduğu belirtilirken, tüm Ege kıyılarında hissedilen deprem sonrası panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem kıyı Ege'de ve Akdeniz bölgesinde  hissedildi

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi. 

Deprem, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin yanı sıra Antalya ve Burdur'da da hissedildi.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Can ve mal kaybı yok

NTV canlı yayınına bağlanan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman'da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok" dedi. 

Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.  

Fethiye'de kısa süreli panik yaşandı

5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ilçede hasar olmadığını fakat deprem sebebiyle kısa süreli panik yaşandığını belirtti. Karaca ilçedeki okullarda eğitime ara verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Juventus'tan Vedat Muriç bombası! Fener'in isteyeceği çılgın rakama bakın
Irak karıştı çok sayıda ölü ve yaralı var yönetim sosyal medyaya erişimi durdurdu
Kılıçdaroğlu çok net söyledi istihbarat elemanları devreye konuldu
Son İstanbul seçimini bilen KONDA AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Özışık'tan İmamoğlu'na çağrı: Açıklama yapın!
Bilal Erdoğan: Duvarlara katil Erdoğan yazdılar
ÖNCEKİ HABERLER
Sassuolo'nun sahibi Giorgio Squinzi hayatını kaybetti
Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı: Kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçının
ABD'de büyük yangın 7 ev küle döndü
Şampiyonlar liginde toplu sonuçlar Liverpool evinde zorlandı
Balıkesir'de 3 aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 10 yaralı
İşsizlik maaşı ödeme günleri ne zaman Ekim ayı işsizlik maaş ödemesi
Yorumlar