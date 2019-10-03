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Juventus'tan Vedat Muriç bombası! Fener'in isteyeceği çılgın rakama bakın

İtalyan medyası, Juventus'un devre arasında Mandzukic ile yolları ayıracak ve yerini Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile dolduracak.

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray ile büyük bir çekişme içine girip Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç'e İtalya'dan dev bir talip var. İtalyan medyasına göre Juve, devre arası transfer döneminde Hırvat golcüsü Mandzukic ile yollarını ayıracak.

Sarri Vedat'ın ismini yönetime verdi
Teknik Direktör Sarri'nin yönetime Vedat Muriç'in ismini verdiği öğrenildi. Juventus scoutlarının büyük bir aşama gösteren 25 yaşındaki golcüyü adım adım izlediği biliniyor. İtalyan temsilcisinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta Kosovalı golcüyü yeniden izleyeceği ve yönetime ve Sarri'ye geniş bir rapor sunacağı iddialar arasında yer alıyor.

25 milyon euro
Fenerbahçe Yönetimi'nin Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Vedat için astronomik bir ücret isteyeceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in isteyeceği rakam 25 milyon Euro.

2023'e kadar sözleşmesi var
Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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