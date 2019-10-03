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Sassuolo'nun sahibi Giorgio Squinzi hayatını kaybetti

Türkiye'de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının ve İtalya Serie A kulüplerinden Sassuolo'nun sahibi Giorgio Squinzi vefat etti.

İtalya’nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo’nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören Squinzi, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Ülkede 2012-2016 yıllarında İtalya Sanayi Konfederasyonu’nun (Confindustria) başkanlığını yapan Squinzi, Türkiye’de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının sahibi ve üst yöneticisi konumundaydı.

Milan taraftarı ama takımı farklı Futbola ilgisiyle ve fanatik derecede Milan taraftarı olmasıyla bilinen Squinzi, Serie A’da son yıllarda performansıyla dikkati çeken Sassuolo kulübünün 2002’den bu yana sahibiydi.

Squinzi, yeşil-siyahlı kulübü satın aldığında, takım Serie C’de (3. lig) mücadele ediyordu. Sassuolo, her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. 2013 yılında Serie A’ya yükselen Sassuolo, genellikle orta sıralarda yer alan bir grafik çiziyor. Giorgio Squinzi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Sassuolo Belediyesi’nin, cenaze gününde bir günlük yas ilan edeceği belirtildi.

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