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Lucescu'dan Galatasaray itirafı: Reddettiğim için pişmanım

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Milli takımdan önce Galatasaray ile görüştüğünü ve teklifi reddettiği için pişman olduğunu söyledi.

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım''
GSP Romania'da yayınlanan haberde bir televizyon programına konuk olan Mircea Lucescu şu ifadeleri kullandı:

"Bükreş'te, Türkiye'ye gitmeye karar verdiğim gün önce Galatasaray Başkanı bana geldi. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim ve Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım. O zaman reddettim. Bir yerde teknik direktörlük koltuğu da boş değildi. Bana yer açmak için mevcut teknik direktörün kovulmasını istemedim."

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