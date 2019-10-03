Hürriyet yazarı Bayer'den şaşırtan öneri: Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, kenevir üretimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bayer, "Yeni yatırım fırsatları yanında ülkemizde tütün yetiştiriciliğine alternatif de olabilir" ifadelerini kullandı.

'Sanayi keneviri' konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen araştırmacı-yazar İsmail Tokalak'ın görüşlerini aktardı.

"Kenevir korkusunu hala aşamıyoruz" diyen Bayer, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yasağın kaldırılması gerek"

İsmail Tokalak sanayi kenevirinin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu, bu ürünün hem çiftçiye hem ülkenin sanayisine çok büyük katkıda bulunacağını belirtirken, bir an önce filizi ve yaprağının işlenmesi ve ticaretinin önündeki yasağın kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Yasak bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor"

Tokalak, Türkiye hariç dünyada böyle bir yasağın olmadığını, sanayi kenevirinin filizi ve yaprağında etkisi olmayan eser miktarda narkotik olduğunu, bu yasağın bilgi eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca dünyanın büyük sigara firmalarının bunun yaprağından sigara yapıp sağlıklı sigara diye sattıklarına dikkat çekti.

Yeni yatırım fırsatları yanında ülkemizde tütün yetiştiriciliğine alternatif de olabilir.

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