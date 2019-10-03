Ankara'da operasyon! Üniversite öğrencilerinin gittiği mekanlara sahte içki satmışlar

ANKARA'da üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sahte içki sattıkları belirtilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonla, Çankaya'da bir iş hanı önünde İstanbul'dan M.Ç'nin gönderdiği İ.B. ve İ.B'nin teslim aldığı 19 koli içerisinde yaptıkları aramada 456 dolu şişe sahte alkollü içki ele geçirdi.

Şişelere el koyuldu

Aynı iş merkezi içerisinde faaliyet gösteren farklı iş yerlerinde arama yapan ekipler, 3 dolu şişe ve 7 boş alkollü içki şişesine el koydu.

Gözaltına alındılar

Sahte alkollü içkileri üniversite öğrencilerinin gittiği eğlence mekanlarına sattığı öğrenilen, şüpheli V.H, İ.B, İ.B. ile Ş.F. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.