Bakan Hulusi Akar'ın güvenli bölge resti ABD'den ses getirdi! Pentagon açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile ortak devam eden güvenli bölge çalışmaları hakkında 'Güvenli bölge tesisi konusunda bundan önce yapıldığı gibi aynı taktikle oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter.' sözleri sonrası Pentagon'dan açıklama geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'Güvenli bölge' restinden sonra açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Mulroy, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma yönündeki taahhütlerin kendilerine düşen kısmını yerine getirdiklerini belirtti.

Mulroy, Türkiye’nin güvenli bölge konusunda Washington ile ortak çalışmalardan memnun olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Tüm anlaşmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum''

“Ben, tüm anlaşmaları yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun çalıştığını düşünüyoruz. Bu bir denge. İlerleme kaydettik. Bunlar, karada ve havada ortak devriye faaliyetleri, birlikte çalıştığımız koordinasyon merkezinin oluşturulması. Bunların öne çıkarabileceğimiz şeyler olduğunu düşünüyorum” dedi.