Başbakan cinsel ilişkiye girdiği modele 16 milyon gönderdi! Lübnan çalkalanıyor
Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin ilişkiye girdiği bikini modeline 16 milyon dolar hediye ettiği ortaya çıktı. Ülkeyi sallayan skandalın ortaya çıkmasının ardın Hariri'nin ilk tepkisi; "Aleyhime pek çok kampanya yürütüyorlar" oldu.
New York Times (NYT) gazetesi, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, 2013 yılında 20 yaşındaşken tanıştığı Güney Afrikalı bikini modeli Candice van der Merwe'nin hesabına 16 milyon dolar para havale ettiğini yazdı. Hariri’nin, harcamalarını kişisel hesabından yapmış olabileceğine değinilen haberde romantik ilişki hakkında başka detaylar da paylaşıldı
Ülkede ekonomik acil durum ilan edildiği dönemde yapıldı
New York Times'a göre Candice van der Merwe ile ‘romantik ilişki’ Saad Hariri’nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri’nin geçen ay ülkesinde ‘ekonomik acil durum’ ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.
Seyşeller’de tanıştılar
Babası Refik Hariri’nin öldürülmesi (2005) üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe’nin yolları Seyşeller’de kesişti. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, ‘parayı konu etmeyen’ milyarderlerin kaldığı Seyşeller’de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.
The New York Times belgeleri yayınladı
Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times (NYT) gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.