Başbakan cinsel ilişkiye girdiği modele 16 milyon gönderdi! Lübnan çalkalanıyor

Seyşeller’de tanıştılar



Babası Refik Hariri’nin öldürülmesi (2005) üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe’nin yolları Seyşeller’de kesişti. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, ‘parayı konu etmeyen’ milyarderlerin kaldığı Seyşeller’de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.