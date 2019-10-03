Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Dolarda hareketli anlar

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Eylül'de enflasyon tek haneye düştü. Dolar 5,71 Euro ise 6,24 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasaların bugünkü ana gündemi TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarıydı. Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül'de enflasyon tek haneye düştü. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı.

Dolar, küresel piyasalardaki olumsuz hava ve Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin yapabileceği olası bir operasyon endişesiyle dün 5.75 TL'yi test etti.

Dolarda son durum

jeopolitik riskler

Dolar/TL, dün jeopolitik risklerle olumsuz etkilenen risk iştahı nedeniyle 5.75 seviyesini test etti. Sabah saatlerinde Kuzey Kore'nin füze denemesi ve önceki gün Türkiye'nin Suriye'de ABD ile işbirliği olmadan girişeceği askeri operasyon ihtimalinin güçlenmesi ve akabinde ilişkilerin bozulabileceği endişesiyle yaşanan yükseliş akşama doğru terse döndü.

Gelişen ülke paraları üzerindeki satış baskısının hafiflemesiyle, TL'de kayıplarının bir kısmını geri alırken Suriye'de güvenli bölge sağlanmasıyla ilgili ABD ile uzlaşamayan hükümetin adımları izleniyor.

5.65-5.75 bandına sıkıştı

Analistler dolar/TL'nin 200 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra 5.65-5.75 bandına sıkıştığını ve bandın aşılması için 5.80 üzerinde birkaç gün kalıcı seviyelerin görülmesi gerektiğini belirtiyor.

Ek gümrük vergileri

Öte yandan, piyasalar gece Trump yönetiminin Avrupa Birliği'nin uçak sanayi, tarım, alkollü içkiler, tekstil başta olmak üzere 7.5 milyar dolar değerinde çeşitli ürünlerine getirdiği ek gümrük vergileriyle tanıştı.

Ticaret savaşları

Ticaret savaşlarının Çin'den AB'ye taşınması sonrası piyasaların risk iştahı takip edilirken Asya ve ABD borsaları sert düştü.