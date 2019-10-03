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Kayserispor'da Adebayor şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor bu hafta oynamayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forvet futbolcusu Adebayor'un forma giyemeyeceği öğrenildi.

Konyaspor müsabakasında sakatlanan ve sonrasında MR'ı çekilen Adebayor'un raporu geldi. Konya maçının 45.dakikasında oyundan çıkan Togolu futbolcunun sağ ayak üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

Dün ve bugün gerçekleştirilen idmanlara çıkmayan Adebayor'un İzmir'deki Göztepe maçında riske edilmeyeceği ve tedavisinin sürdürüleceği öğrenildi.

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