Fatih Portakal 'Oyununuzun parçası olmak istemiyorum' deyip adaylıktan çekildi

Fatih Portakal, bir şampuan firmasının sponsor olduğu "Altın Kelebek Ödülleri" için 'Oyununuzun parçası olmak istemiyorum' diyerek adaylıktan çekilmek istediğini ifade etti.

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, bir şampuan firmasının sponsor olduğu "Altın Kelebek Ödülleri" adı altında "yılın enleri" ödüllerine aday olduğunu öğrenince adaylıktan çekilme kararı aldı.

''Oyununuzun parçası olmak istemiyorum''

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı; "Altın Kelebek'e aday adayı olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan'ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarım. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum."

#Altınkelebek’e aday adayi olduğumu öğrendim. Aday adaylığında yer alan ismimin çıkarılmasını istiyorum. Gerekçem, Didem Aslan’ın düşündüğü gibi sonucunun önceden belli olması. Yetkililer talebimi dikkate alırlar umarim. Oyununuzun parçası olmak istemiyorum. @Hurriyet — fatih portakal (@fatihportakal) October 2, 2019

Didem Arslan Yılmaz da çekilmişti

Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı adlı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz'ın, Altın Kelebek Ödül Töreni için “tiyatro” ifadesi kullanarak aday adaylığından çekilmişti.