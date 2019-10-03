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Roman ailelerin silahlı kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Roman üç aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isterken pompalı tüfekle vurulan Hasan Çalgı yaşamını yitirirken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Polis mahalle ve hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, gece geç saatlerde Edremit İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede yaşayan Roman aileler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada iddiaya göre Sergen D. (25) yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Kavgayı ayırmak için araya girdiği öğrenilen Hasan Nail Çalgı (32), saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Çalgı’nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada kavga sırasında 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, aileler arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olayın meydana geldiği İbrahimce Mahallesi içe yaralıların tedavi altına alındığı hastanelerin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ise katil zanlısı Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. 

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