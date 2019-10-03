İstanbul Belediyesi'nin araçlarını kimler kullanıyor? Bu iddia doğruysa ortalık karışır

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi araçlarına ilişkin Avukat Celal Ülgen'den çok konuşulacak bir iddia geldi. Canlı yayında dile getirilen bu iddia için İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık Ekrem İmamoğlu'nu çağrıda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hizmet fazlası araçlarla ilgili sözleri ve Yenikapı'daki araç sergisi Haber Global'de tartışıldı. Senem Toluay Ilgaz'ın moderatörlüğündeki programda Avukat Celal Ülgen, bazı İBB araçlarının ağır ceza hakimleri tarafından kullanıldığını ileri sürdü.

Celal Ülgen iddiayı şöyle dillendirdi:

-Bu araçların kime tahsis edildiği önemli. Bazı şeyler henüz söylenmiyor. Yarın ortaya çıkarsa, bu araçların bir kısmı belirli ağır ceza hakimlerine verilmiş denilirse veya başkalarına verilmiş denirse ne yapacaklar? Bu yakında açıklanacak, siz göreceksiniz".

Celal Ülgeniddiayı Miyase İlknur'un yazısına dayandırdı. İlknur 14 Eylül'de kaleme aldığı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önceki dönemlerde hakim ve savcıların kullanımına tahsis edildiğini öne sürüyor.

Ekrem İmamoğlu açıklasın

Bu iddianın önemli olduğunu ve ispatlanması gerektiğini ifade eden İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak Ülgen'in bu iddiasıyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

İşte ekrandaki o tartışma;

Ilgaz: Sayın İmamoğlu, açıklanacak gibi bir ifade kullandı. Hangi ailelere özellikle tahsis edildiğini.

Ülgen: Bekliyoruz!

Ilgaz: O zaman biran önce açıklansın.

Özışık: Neden açıklamıyor?

Ülgen: Araştırma bitmediği için

Özışık: Yapmayın Allah aşkına! O kadar aracı getirip oraya koyuyorsunuz. Sonra geri çekiyorsunuz. Bu araçlar nerede şimdi?

Ülgen: O araçlar iptal edilmiş.

Özışık: Nereye iptal edilmiş? Aldı tekrar geri götürdü. Bakın ağır ceza reislerine araç tahsis edildiği iddiası Celal Ülgen'in çok önemlidir. Ekrem Bey'in buna cevap vermesi gerekiyor. Ekrem Bey şu an izliyorsa bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Var mı yok mu?