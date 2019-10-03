Onyekuru Galatasaray'a dönmek istiyor

Monaco'da yaşadığı sakatlık sonrası kulübeye mahkum olan Henry Onyekuru, ara transfer döneminde Galatasaray'ın yolunu tutabilir.

Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık oynayan ve bu yıl Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sakatlık sonrası yedeğe düştü. AOI Football'ın haberine göre Onyekuru, Ocak ayında daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünüyor.

Galatasaray'a dönmek istiyor

Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'da mutlu günler geçirdiği için yeniden Aslan'a dönmek istediği kaydedildi. Onyekuru, geçen sezon attığı 14 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.