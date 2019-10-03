HABER /  GALATASARAY

Onyekuru Galatasaray'a dönmek istiyor

Monaco'da yaşadığı sakatlık sonrası kulübeye mahkum olan Henry Onyekuru, ara transfer döneminde Galatasaray'ın yolunu tutabilir.

Geçtiğimiz sezon G.Saray'da kiralık oynayan ve bu yıl Monaco'ya transfer olan Onyekuru, sakatlık sonrası yedeğe düştü. AOI Football'ın haberine göre Onyekuru, Ocak ayında daha fazla forma giyeceği bir takıma kiralık olarak gitmeyi düşünüyor.

Galatasaray'a dönmek istiyor
Nijeryalı yıldızın, Galatasaray'da mutlu günler geçirdiği için yeniden Aslan'a dönmek istediği kaydedildi. Onyekuru, geçen sezon attığı 14 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Belediyesi'nin araçlarını kimler kullanıyor? Bu iddia doğruysa ortalık karışır
Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklandı enflasyon tek haneye indi
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! Dolarda hareketli anlar
Facebook'a veri ihlali cezası! Yüzbinlerce kişi veri ihlalinden etkilendi
Beşiktaş Trabzonspor ve Medipol Başakşehir Avrupa'daki maçları canlı yayını saat kaçta hangi kanalda
Bakan Hulusi Akar'ın güvenli bölge resti ABD'den ses getirdi! Pentagon açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası
Fatih Terim'in tebrik etmediği tek Galatasaraylı
OGM sonuçları açıklanıyor saat kaçta TC ile OGM sonuç sorgulama
Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyeceklerdi kapıda şoke oldular
Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
Gülenay Kalkan kızı var mı Tarık Ünlüoğlu'nun ikinci eşi yaşı kaç?
Yorumlar