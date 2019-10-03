Mesut Özil Fenerbahçe'ye geliyor! İstanbul'dan ev bile almış

Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mesut Özil, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelecek. Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, Mesut Özil'in İstanbul'dan ev satın aldığını ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı ALman futbolcu Mesut Özil için bir dönem sona eriyor.

Geçen sezon birçok maçta yedek bekleyen ve bu sezon da aynı durumla karşı karşıya olan Özil için ayrılık vakti yaklaşıyor.

Kiralık formülü

Manchester United maçında kadroya alınmayan yıldız oyuncunun Ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündemde. Mesut Özil, haftada 350 bin paundluk ile Arsenal kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu durumunda.

Yüksek maaşından kurtulmak istiyor

Ada ekibi, bu yüksek meblağ nedeniyle başka bir kulübe transferi gerçekleşirse, maaşın bir kısmını ödemeye hazır. La Cazette ile daha iyi bir maaşla sözleşme yenilemek isteyen Londra kulübü, bu bütçeyi oluşturmak için Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak istiyor.





İstanbul'dan ev almış

Arsenal taraftarlığıyla da bilinen İngiliz televizyon fenomeni Colin Newell, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Türkiye'deki çok yakın bir arkadaşımdan Mesut'un İstanbul'dan 10 milyon sterlin değerinde bir ev satın aldığını ve çocukluğunda taraftarı olduğu Fenerbahçe'de oynamak istediğini duydum. Kendisi, Ocak ayında Fenerbahçe'ye gelmek için tüm şartları zorlayacak. Emery, onu transfer dönemine kadar ya oynatır ya da yedek soyundurur." ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'ye gidecek

Teknik direktör Unai Emery'nin planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. İngiliz basını, Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı.