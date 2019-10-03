Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.
Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu. Karşılaşma Tarsus'ta oynanacak. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde tek maç elemine usulüne göre oynanacak.
1 kez karşılaştı 4 tane attı
Fenerbahçe, 2006 yılında Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile daha önce 1 kez karşılaştı. Fenerbahçe'nin Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yendiği maçta golleri Nobre (2), Anelka ve Semih Şentürk atmıştı.
Logosu değişti
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu, logo değişikliğinden önce Fenerbahçe logosuna benzer bir logoyla ve çubuklu forma ile maçlara çıkıyordu.
İşte tüm eşleşmeler:
Gaziantep FK-Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
Kırklarelispor-Ankaragücü
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Payasspor-Manisa FK
Kayserispor-Bayrampaşaspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdarespor
Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Altay-Görelespor
Vanspor-Sancaktepe Belediyespor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu FK-Antalyaspor
Kemerspor 2003-Kasımpaşa
BB Erzurumspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurduspor
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe