Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu. Karşılaşma Tarsus'ta oynanacak. Müsabakalar 29, 30, 31 Ekim tarihlerinde tek maç elemine usulüne göre oynanacak.

1 kez karşılaştı 4 tane attı

Fenerbahçe, 2006 yılında Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile daha önce 1 kez karşılaştı. Fenerbahçe'nin Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yendiği maçta golleri Nobre (2), Anelka ve Semih Şentürk atmıştı.

Logosu değişti

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu, logo değişikliğinden önce Fenerbahçe logosuna benzer bir logoyla ve çubuklu forma ile maçlara çıkıyordu.





İşte tüm eşleşmeler:

Gaziantep FK-Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor

Kırklarelispor-Ankaragücü

Bayburt Özel İdare-Bursaspor

Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor

Payasspor-Manisa FK

Kayserispor-Bayrampaşaspor

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor

Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdarespor

Çankırıspor-Çaykur Rizespor

Altay-Görelespor

Vanspor-Sancaktepe Belediyespor

Göztepe-Sivas Belediyespor

Niğde Anadolu FK-Antalyaspor

Kemerspor 2003-Kasımpaşa

BB Erzurumspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor

Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurduspor

Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe