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Nadira Kadirova olayı belirsizliğini koruyor! Şüpheli ölümden 6 gün önceki yazışmaları çıktı

AK Partili Vekil Şirin Ünal'ın silahıyla intihar ettiği belirtilen Özbekistan asıllı Nadira Kadirova'nın ölümünden 6 gün önceye ait yazışmaları ortaya çıktı.

Nadira Kadirova olayı halen belirsizliğini koruyor. Kadirova'nın ölmeden 6 gün önce üniversiteye hazırlanmak için bir dershane ile yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Yazışmalara göre 14 Eylül'de dersane müdüründen kurs hakkında bilgi alan Kadirova, 16-17 Eylül günlerinde de dershaneye giderek kayıt konusunda anlaştı. Kadirova, 28 Eylül'de ise ders başı yapacaktı.

14 Eylül'deki yazışmalar 

Nadira Kadirova: Merhabalar, ben Özbekistan vatandaşıyım. YÖS düşünüyoruz. Bana biraz bahseder misiniz?

Dershane müdürü: İyi günler efendim. Siz kurs bilgisi mi almak istemiştiniz acaba?

N.K: Evet.

Müdür: (Dershanenin link adresini gönderdi)

N.K: Haftada kaç gün ders veriyorsunuz? Ondan baktım, inceledim. Biraz bazı şeyleri net yazmıyor.

Müdür: Linke tıklayarak YÖS'e dair tüm bilgileri görebilir, yine sitemize ücretsiz üyelik alıp derslerimizi 1 gün ücretsiz izleyebilirsiniz. Zaten sizler sitemizde üyelik aldığınızda ilgili birimden uzman danışmanlarımız sizi arayıp detaylı olarak kurs ve ücret bilgisi veriyorlar.

N.K: Tamam sağolun.

Müdür: Derslerimiz Türkiye saati ile 18.30-22.30'da haftada 3 ya da 4 gün olarak yapılmaktadır. Canlı olarak ders yapılıyor.

N.K: Canlı derken anlayamadım.

Müdür: Online eğitim olduğu için internet üzerinden yayınlara bağlanıp soru cevap imkanı ile derslerimize katılıyorsunuz.

N.K: Gidip öğrenemiyor muyuz? Sadece internet üzerinden mi oluyor?

Müdür: Ankara'da iseniz dershanemize gelerek kayıt olabilir ve ders alabilirsiniz.

N.K: Peki pazar günleri açık oluyor mu?

Müdür: Evet efendim. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar dershanedeyiz.

N.K: Tamam iyi günler, teşekkür ederim.

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