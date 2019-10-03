Altunizade metrobüs durağı! İBB tek hamleyle yoğunluğu bitirdi
ALTUNİZADE metrobüs durağında üç gündür yaşanan yoğunluğa boş metrobüslerle çözüm bulamayan İBB, son değişiklikle çare buldu.
Metrobüs çıkışına konulan turnikeleri 50 metre uzaklıktaki üst geçit girişine koyan İBB'nin bu hamlesi sabah saatlerindeki yoğunluğa son verdi.
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İBB mesaj yayınlanmıştı
İBB, Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle dün bir mesaj yayınlanmıştı.
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3 boş metrobüs çare olmadı
İBB, yoğunluk nedeniyle Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini duyurmuştu.
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Ancak bu uygulama da yoğunluğa çözüm sağlamayınca İBB'den ikinci hamle geldi.
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