Malezyalı medya yöneticileri Kaşıkçı soruşturmasından memnun değil

MALEZYALI medya yöneticileri ve köşe yazarları, geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin sürecin tatmin edici olmadığını belirtti.

Malezya medyasının tanınmış isimleri, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması, sorumluların cezalandırılması ve cesedin bulunmasına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Malezya UCSI Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sinar Harian gazetesi köşe yazarı Prof. Taceddin Rasdi, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına dair sürecin sağlıklı işlemediğini belirterek “Bir şeyi gayet açık biliyoruz ki Kaşıkçı, konsolosluk binasına canlı halde girdi ve sonra öldürüldü. Bu olaydan kimlerin sorumlu olduğunun hala aydınlatılamaması normal değil.” dedi.

Taceddin, ABD’nin de bu olayı önemsizleştirmeye çalışıp üstünü örttüğünü vurgulayarak “(ABD Başkanı) Donald Trump’ın İran’ı köşeye sıkıştırmak için Suudi Arabistan’a ihtiyacı var. Prens Muhammed bin Selman’ın Çin’e yaptığı ziyaretler de ABD hükümetini endişelendiriyor. Bu yüzden ABD, Kaşıkçı olayının üzerine gitmemeyi tercih ediyor.” diye konuştu.

"İnsan hayatı güç odakları için hiçbir önem arz etmiyor"

Şimdiye kadar soruşturma kapsamında bazı Suudi yetkililerin tutuklanması haricinde somut bir şey yapılmadığını ifade eden Taceddin, “Maalesef Kaşıkçı, gördüğü zararla kaldı. Güçlü devletlerden bu konuda inisiyatif alan olmadı.” ifadesini kullandı.

Taceddin, “Bütün olanları değerlendirdiğimizde insan hayatının güç odakları için hiçbir önem arz etmediğini görüyoruz. Gerek İslami, gerek siyasi gerekse uluslararası açıdan birçok şey kötüye kullanılıyor.” dedi.

Bu cinayet karşısındaki sessizliğin de İslam ile hiçbir şekilde uyuşmadığını söyleyen Taceddin, “İslam’da bir kişinin canına kastedildiği vakit hüküm bellidir. Ama burada suçluya verilmiş hiçbir hüküm yok. Dolayısıyla İslam'ın, gücü elinde bulunduran tabakalar nezdinde hiçbir temeli olmadığını buradan görüyoruz.” diye konuştu.

Taceddin, Kaşıkçı olayının İslam'ın imajını kararttığının, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için İslam toplumlarında farklı görüş ve anlayışlara saygının artması gerektiğinin altını çizdi.

"Soruşturma bağımsız, tarafsız birim ve kişilerce yapılmalı"

Malaysia World News haber sitesinin editörü Ziini As da bu cinayetin ülkeler arası propaganda aracı olarak kullanılmasını doğru bulmadığını dile getirerek “Cinayet hakkında kimsenin kesin bir fikri yok. Buna rağmen her ülkeden farklı bir ses çıkması meselenin insani boyutunu ikinci plana atıyor.” ifadelerini kullandı.

Ziini, şimdiye kadarki soruşturmaların Kaşıkçı cinayetini aydınlatmaya yetmediğini vurgulayarak “Taraflar bu konuda karşılıklı suçlamalar yapmak yerine soruşturmaya odaklanmalı ve bu soruşturma bağımsız, tarafsız birim ve kişilerce yapılmalı.” dedi.

Kaşıkçı'nın başına gelenler ilk değil

İnternet haber sitesi Free Malaysia Today’in Genel Yayın Yönetmeni Abdar Rahman Koya da Cemal Kaşıkçı’nın başına gelenlerin ilk olmadığını belirterek “Yüzlerce aktivist ve muhalif kişi, Suudi rejimi tarafından infaz edildi, hapse atıldı ve işkenceye maruz kaldı. İslam ülkelerindeki medya dahil merkezi medya kuruluşlarının hiçbirisi bunlara ses çıkarmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Abdar Rahman, Kaşıkçı cinayeti hakkındaki hukuki sürece ilişkin, “Kanıtlar oldukça açık ve net olmasına rağmen yapıcı hiçbir yasal girişimde bulunulmadı. Bu suçun sorumlusunun kim olduğunu ve nerede bulunduğunu aslında bütün dünya biliyor.” diye konuştu.