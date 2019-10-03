Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı! Albayrak'tan çarpıcı açıklama: Sonunda kazanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık" açıklaması yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,99 arttı. Böylece enflasyon Temmuz 2017'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu.

Kritik veriler sonrası Twitter'dan "Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" ifadelerini kullanan Albayrak, "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız." diye konuştu.

"Ekonomideki en önemli kazanımı sağladık"

"İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık." ifadelerini kullanan Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık.

Ekim ayında yüzde 25 seviyesindeki TÜFE’de ve yüzde 45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık.

İlk gün hedeflerimizin başına yazdığımız enflasyonla mücadelede büyük bir aşamayı geride bıraktık.



Ağustos ayındaki kur ataklarının ardından ekonomideki en önemli kazanımı sağladık. Ekim ayında %25 seviyesindeki TÜFE’de ve %45 seviyesindeki ÜFE’de tek haneyi yakaladık. pic.twitter.com/kYr9yeQDIM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 3, 2019