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Sabah Gazetesi'nde 'saray' krizi! Hıncal Uluç ile gazetesi papaz oldu

Sabah gazetesi, Hıncal Uluç’un yazısındaki “Saray” sözcüğünü “Külliye” ile değiştirdi. Uluç, "Amerika ve Fransa Başkanı Saray'da oturuyorsa, benim Başkanım, niye oturmasın, söyler misiniz?” diyerek tepki gösterdi.

Uluç, "Saray"ı, ülkemi temsil eden Başkanlık Makamına fevkalade yakıştırarak ve gururla kullanmaya devam edeceğim." diye yazdı.

Gazetenin müdahalesini bugünkü köşesinden duyuran Uluç, şu ifadeleri kullandı:

Dün, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verdiği konseri, müthiş bir keyif ve heyecanla yazmıştım. Sabah gazetemi aldım. Okurken baktım, bütün 'Saray' sözcükleri 'Külliye' olarak değiştirilmiş. Ben 'Saray' sözcüğünün nasıl başkanı ve iktidarı karalamak için yıpratıldığını iyi biliyorum. Bildiğim için de bu karalamalara yenilmek değil, inadına üstüne gitmek için 'Saray' sözcüğünü kullanıyorum, bu bir. İkincisi Macron, Türk Başkanı Elysee Sarayı'nda, Trump Beyaz Saray'da ağırlarken, ben niye "Saray" sözünden utanayım ki?

Uluç, 'Saray' kelimesini kullanmaya devam edeceğini söyledi. 

Erdoğan'ın sözleri

Uluç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Külliye kullanılabilir” sözlerine atıfta bulunarak, “Dikkat buyurun, ‘Kullanılabilir’ dedi. ‘Kullanılsın’ değil. Ben kullanmıyorum. Kötü niyetlilere yenilmem, bir. Saray'dan utanmam, gurur duyarım, iki” ifadelerini kullandı.

"Kullanmaya devam edeceğim"

Cumhurbaşkanlığı Makamı tesislerinin de Saray mı, Külliye mi olduğuna, Halk ve zaman karar verecek. Ben "Saray"ı, ülkemi temsil eden Başkanlık Makamına fevkalade yakıştırarak ve gururla kullanmaya devam edeceğim.

Amerika ve Fransa Başkanı Saray'da oturuyorsa, benim Başkanım, niye oturmasın, söyler misiniz?

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