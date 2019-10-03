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ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü

II. Dünya Savaşı döneminden kalma bombardıman uçağı, kalkışından 5 dakika sonra düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybeerken, 6 kişi de yaralandı.

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Bradley Uluslararası Havaalanı’nda, II. Dünya Savaşı döneminden kalma B-17 modeli antika bir bombardıman uçağı, kalkıştan 5 dakika sonra düştü.

7 ölü 6 yaralı

2 pilot, 1 yardımcı ve 10 yolcuyu taşıyan uçakta 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Uçak pistten kayarak uzaklaştığı sırada yer görevi yapanlar arasında da yaralıların olduğu bildirildi.

İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma

Bradley Uluslararası Havaalanı, bu hafta II. Dünya Savaşı döneminden kalma antika uçaklara ev sahipliği yapıyordu. Amaç, II. Dünya Savaşı'na katılan askerleri onurlandırmaktı.

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