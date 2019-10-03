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Araştırma görevlisi atamalarında değişiklik: Yaş sınırı kaldırıldı

Yükseköğretim Kurulu'nca yapılan yeni düzenlemede 'Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma' şartı kaldırıldı.

'Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

'35 yaşını doldurmamış olma' şartı

Yeni düzenleme ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili mevzuatın bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, daha önceki mevzuatta bulunan 'Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olma' şartı yürürlükten kaldırıldı.

Aranacak şartlar

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda 'en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak' veya 'lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olma' şartı aranacak. 

Meslek yüksekokullarının YÖK tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda 'en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma" ya da "lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmaları' gerekecek. 

Tezsiz yüksek lisans mezunlarına özel geçici madde

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları ise yönetmeliğe eklenen geçici madde ile düzenlendi. 

14 Mart 2016'dan önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9 Kasım 2018'den önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının 'en az tezli yüksek lisans mezunu olmak' şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında bugünkü düzenlemedeki özel şartları düzenleyen ilgili hükümler uygulanmayacak. 

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının, öğretim görevlisi kadrosuna 3 yıl süre ile ataması yapılacak.

Bu kapsamda atananların, atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şart olacak. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmayacak.

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