Doktor House'ı canlandıracak isim belli oldu Kanal D bombası patladı
TÜRKİYE'ye uyarlanacak olan Amerikan dizisi Dr.House için oyuncu seçmeleri devam ederken başrol için çok konuşulacak bir isimle el sıkışıldığı öğrenildi.
Kanal D'de yayınlanması beklenen ve başrolü için Ozan Güven, Halit Ergenç ve Haluk Bilginer gibi isimlerle görüşüldüğü söylenen Dr.House'u kimin canlandıracağı belli oldu.
Son olarak Show TV'de Nurgül Yeşilçay ile birlikte Gülperi dizisinde başrol oynayan Timuçin Esen'in Dr. House için yapım ekibi ile el sıkıştığı öğrenildi. Haberi, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu duyurdu.
Doktor House konusu nedir?
New Jersey eyaletindeki bir hastanede bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman doktor Gregory House ve üç kişilik ekibinin hastanede başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır.
Medikal dizi kategorisinde de değerlendirilebilecek dizide Doktor Gregory House başarılı operasyonları yürütmesine rağmen fazla risk alması sebebi ile hastanede yönetimi tarafından kovulur.