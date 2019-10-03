Burak Yılmaz Wolverhampton maçında yok

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Burak kadroda yok
Golcü futbolcu Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş: Karius - Douglas, Vida, Roco, Rebocho - Elneny, Dorukhan, Ljajic - Diaby-Güven, Nkoudou
Wolverhampton: Patricio - Vallejo, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Moutinho, Saiss, Jonny - Cutrone, Jimenez