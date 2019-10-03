31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması! Yeni bir dava daha açıldı

İSTANBUL'da 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmalarda yeni bir dava daha açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 3 şüpheli hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istedi. Daha önce de 41 sanık hakkında 3 ayrı dava açılmıştı.

3 ayrı dava açılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.