Erdoğan Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayıp taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Tarık Ünlüoğlu'nun eşini arayıp taziyelerini iletti.

61 yaşında yaşadığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Eşinin zor anları

Usta sanatçı için ilk tören İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Törende tabut başında görülen Gülenay Kalkan, zor anlar yaşadı. Tarık Ünlüoğlu'nun tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü.

Törene çok sayıda seveni ve arkadaşları katıldı

Törene Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Ata Demirer, Demet Akbağ, Can Gürzap, Zafer Algöz, Altan Erkekli, Mehmet Aslantuğ, Oya Başar, Arzu Yanardağ ve Melek Baykal gibi birçok ünlü isim katılırken, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’da usta sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.