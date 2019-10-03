Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar sonra ilk kez karşı karşıya geldi!

Ak Parti'den ayrılıp yeni parti kurma kararı alan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan aylar sonra ilk kez bir cenazede karşılaştı. Davutoğlu açıklamalarında Babacan ve Gül'e sitem etmiş kendisinin yeni parti dışında bırakıldığı imasında bulunmuştu.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı.

Davutoğlu ekibi ile Ali Babacan ekibi, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze töreninde buluştu.

Babacan ve Davutoğlu tokalaştı

Ulus’taki Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan’dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan’la tokalaştı. İkili görüntü vermemek için camiye ayrı ayrı girdi. Cenaze törenine eski bakanlar Beşir Atalay ve Sadullah Engin de katıldı.

Babacan dün Karamollaoğlu'yla görüşmüştü

Ali Babacan dün Saadet Parti Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelmiş. Görüşmede iki lider samimi hareketleriyle dikkat çekmişlerdi.