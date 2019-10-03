HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan aylar sonra ilk kez karşı karşıya geldi!

Ak Parti'den ayrılıp yeni parti kurma kararı alan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan aylar sonra ilk kez bir cenazede karşılaştı. Davutoğlu açıklamalarında Babacan ve Gül'e sitem etmiş kendisinin yeni parti dışında bırakıldığı imasında bulunmuştu.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş'ın annesi Nahide Dağdaş'ın cenaze törenine katıldı.

Davutoğlu ekibi ile Ali Babacan ekibi, eski Hazine Müsteşar Vekili Cavit Dağdaş’ın annesi Nahide Dağdaş’ın cenaze töreninde buluştu.

Babacan ve Davutoğlu tokalaştı

Ulus’taki Hacı Bayram Veli Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına ilk olarak Ali Babacan geldi. Babacan’dan sonra camiye gelen Ahmet Davutoğlu, Cavit Dağdaş’a başsağlığı diledikten sonra Ali Babacan’la tokalaştı. İkili görüntü vermemek için camiye ayrı ayrı girdi. Cenaze törenine eski bakanlar Beşir Atalay ve Sadullah Engin de katıldı.

Babacan dün Karamollaoğlu'yla görüşmüştü

Ali Babacan dün Saadet Parti Temel Karamollaoğlu'yla bir araya gelmiş. Görüşmede iki lider samimi hareketleriyle dikkat çekmişlerdi.

İlgili Haberler
Hüseyin Çelik’ten açıklama geldi Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde eşi Gülenay Kalkan fenalaştı gözyaşları sel oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'in tebrik etmediği tek Galatasaraylı! Kızağa çekiyor
Hüseyin Çelik’ten açıklama geldi Ali Babacan'ın partisine katılacak mı?
Metrobüsün bir günlük kazancı inanılmaz! Yıllığa vurunca deli para ediyor
Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıkıyor mu? Anayasa Mahkemesi'nden son dakika karar
Sabah Gazetesi'nde 'saray' krizi! Hıncal Uluç ile gazetesi papaz oldu
Elektik doğalgaz çay ve şekerden sonra süte de zam geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçı canlı yayını saat kaçta hangi kanalda
Burak Yılmaz Wolverhampton maçında yok
1 Ocak hangi güne denk geliyor 2020 yılbaşı ne zaman?
Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye teklif!
Safer ayı ne kadar sürüyor bela ayı neden denir?
Tarık Ünlüoğlu eşi kimdir çocuğu Zeynep kiminle evli?
Yorumlar