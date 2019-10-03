2 yıl boyunca Drone ile çekildi! Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşamalarından görüntüler
Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği en büyük ulaşım projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatının yapım aşamaları 2 yıl boyunca drone ile kaydedildi. 144 saat boyunca yapılan kayıt sonucunda ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.
Ülkemize nüfus yoğunluğunun önemli bir kısmının yaşadığı Marmara bölgesinin ulaşımda hız ve rahatlık sağlayacak dev otoyol projesi tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatmasının yanından çevre bölgelerde yer alan illerinde ulaşımına da önemli katkı sunacak. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatın yapım aşamaları günbegün 2 yıl boyunca kaydedildi. Ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.
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Ekim 2017 yılında çekimlerine başlanan filmde bu güne kadar her ay aralıksız 6 gün boyunca çekim yapıldı.
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Bu çekimlerde drone ile günde 20 kez farklı yerlerden görüntü kayıt edildi.
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Her ay boyunca ortalama 6 saat ham video kayıt altına alındı.
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