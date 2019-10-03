2 yıl boyunca Drone ile çekildi! Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşamalarından görüntüler

Ülkemize nüfus yoğunluğunun önemli bir kısmının yaşadığı Marmara bölgesinin ulaşımda hız ve rahatlık sağlayacak dev otoyol projesi tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatmasının yanından çevre bölgelerde yer alan illerinde ulaşımına da önemli katkı sunacak. Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatın yapım aşamaları günbegün 2 yıl boyunca kaydedildi. Ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.