Elektriğe okkalı zam gelince tepki yağdı! Yüzde 70'e dayandı
Elektrik fiyatlarına 1 Ekim'den geçerli olmak üzere yüzde 14.90 zam yapılınca sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı
Elektrik fiyatları 1 Temmuz'da da konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırılmıştı. EÜAŞ'ın, elektrik dağıtım ve perakende şirketlerine ikili anlaşmalarla sattığı, "toptan" olarak tanımlanan elektriğin birim fiyatı da 20,5 kuruşa yükseltilmişti. Yeni tarifede toptan elektrik fiyatları da 35 kuruşa yükseldi. Böylelikle toptan elektrikte artış yüzde 70 oldu.
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İşte alınan bu zam kararı sonrası sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyüdü. Zam kararı çok sayıda twitter kullanıcısının paylaşım yapmasına neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları;
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