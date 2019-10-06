Sevgili çiftlerden talep patlaması var! Her ağaçta sadece 1 tane yetişiyor

Akdeniz illerimizden meyve sebze yetiştiriciliğinin modern ve bilimsel yöntemlerle ön plana çıkan şehirlerimizden Antalya'da, Şükrü Doğrul adındaki bir çiftçimiz yaratıcı zekasını kullanarak yetiştirdiği kalp şeklindeki armutlar sayesinde sevgililerin özellikle aradığı isimler arasına girdi. Bir ilke imza atan girişimci çiftçi, her ağaçta sadece bir tane yetiştirdiği kalp şeklindeki armutları tanesi 10 liradan satıyor.