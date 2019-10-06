Sevgili çiftlerden talep patlaması var! Her ağaçta sadece 1 tane yetişiyor
ANTALYA'da girişimci bir çiftçi yaratıcı zekasını kullanarak ilginç bir işe imza attı. Yetiştirdiği kalp şeklindeki armutlara sevgili çiftlerden adeta talep patlaması var.
Akdeniz illerimizden meyve sebze yetiştiriciliğinin modern ve bilimsel yöntemlerle ön plana çıkan şehirlerimizden Antalya'da, Şükrü Doğrul adındaki bir çiftçimiz yaratıcı zekasını kullanarak yetiştirdiği kalp şeklindeki armutlar sayesinde sevgililerin özellikle aradığı isimler arasına girdi. Bir ilke imza atan girişimci çiftçi, her ağaçta sadece bir tane yetiştirdiği kalp şeklindeki armutları tanesi 10 liradan satıyor.
Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sine sahip Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen 'karyağdı' armudunu dünyaya tanıtmak isteyen Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldı. Armut bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için oğlu Necati Doğrul'un tavsiyesiyle Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirtti.
İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl 1000 ağaca uygulama yaptı. Her ağaçtaki en iyi armudu kalıplara yerleştiren Doğrul, bu yıl neredeyse fire vermeden kalp şeklinde armut yetiştirdi.
SEVGİLİLERİN YOĞUN İLGİSİ
Büyük marketlerin yanı sıra sevgililer kalpli armutlara büyük ilgi gösterdi. Doğrul, kalpli armutları duyan sevgililerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi.