Diyarbakır'da hareketli dakikalar! Eylem yapan anneler içeri girmek istedi sinir krizi geçirdiler

İstanbul Arnavutköy'de, 2014'te "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek, evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için Şevket Bingöl, HDP'liler tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 13 Eylül'den beri oturma eylemini sürdürüyor. Oğlunun dağa götürüldüğünü söyleyen Bingöl, "HDP milletvekilleri, gelip, bize açıklama yapmıyor. Çocuklar HDP tarafından dağa götürüldü. Bize 'Niye oradasınız' diye soruyorlar. Biz çocuklarımız HDP tarafından götürüldüğü için buradayız. Onların götürdüğüne dair kanıtlarımız var. Bunlar yalan söylüyor. Artık yeter" dedi.