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Batman'da tüm aile birlik oldu babalarını öldürdüler

BATMAN'da kayıp ihbarında bulunduğu babasını öldürdüğünü itiraf eden genç ile kendisine yardım eden annesi, kız kardeşi ve cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü tutuklandı.

Abdurrahim Dal, beş gün önce Yavuz Selim Mahallesi 3539 Sokak'ta yaşayan babası Hamit Dal'ın (56) kaybolduğu iddiasıyla polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Otomobile çuval yüklediği belirledi

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evin karşısındaki Eyüp Sultan Camisinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, kayıp ihbarının verildiği günün sabahında Abdurrahim Dal'ın (21) yanındaki Ömer Kutluk ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini belirledi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Abdurrahim Dal, sorgusunda babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü itiraf etti.

Annesi ve kızkardeşi de gözaltında 

Abdurrahim Dal'ın ifadesi doğrultusunda annesi Ayşe Dal, kardeşi Hatice Dal ile cesedi birlikte taşıdığı otomobil sürücüsü Ömer Kutluk da gözaltına alındı.

Tabancayla vurulmuş

Ekiplerce belirlenen adreste yapılan kazıda baba Dal'ın cesedi bulundu.
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside baba Dal'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahim Dal ile kendisine yardım eden annesi Ayşe Dal, kardeşi Hatice Dal ile cesedi birlikte taşıdığı belirlenen otomobil sürücüsü Ömer Kutluk çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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