HABER /  GÜNCEL

Bartın limanında yükleme yapan vinç devrildi! Operatör yaralı

Demirören Haber Ajansı

BARTIN'da, limanda yükleme yapan vincin geminin üzerine devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limanda 'Astra Marine' isimli kuru yük gemisine çimento maddesi 'klinker' yükleyen vinç, bilinmeyen devrildi.

Vincin geminin üzerine devrildiğini gören gemiciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vinç operatörü Arif Karagöz'ü hastaneye kaldırdı.

Karagöz tedavisinin ardından taburcu edildi. Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler
ABD şantaj mı yapıyor? Abdullah Ağar yorumladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ferdi Tayfur'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli hakkında çarpıcı açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İmamoğlu Çalar Saat'te açıkladı: 100 günde 200 bin kişi iş için başvurdu
Reuters ABD askerlerleri Türkiye sınırından çekiliyor haberi geçti
Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Türk futbolunda bu kadar rezalet yaşanmadı
Otoyol ve köprülerin ardından tren ve posta ücretlerine de yüzde 20 zam geldi
Suriye'ye operasyon haberi sonrası dolarda hareketlilik
Doğu Perinçek'ten Türkiye'ye operasyon çağrısı! Suriye, Irak, İran, Azerbaycan...
ÖNCEKİ HABERLER
ABD şantaj mı yapıyor? Abdullah Ağar yorumladı
2. Sayfa bitti mi Kanal D'de 2. Sayfa saat kaçta yayınlanacak?
Batman'da tüm aile birlik oldu babalarını öldürdüler
Fenerbahçe'ye Nabil Dirar'dan kötü haber
2. Sayfa neden yok Kanal D 2. Sayfa bitti mi duyurdular?
AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor 2019 AÖL ders ekle/sil işlemi
Yorumlar