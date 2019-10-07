Bartın limanında yükleme yapan vinç devrildi! Operatör yaralı

İmamoğlu Çalar Saat'te açıkladı: 100 günde 200 bin kişi iş için başvurdu

Rıdvan Dilmen'den sert tepki: Türk futbolunda bu kadar rezalet yaşanmadı

Otoyol ve köprülerin ardından tren ve posta ücretlerine de yüzde 20 zam geldi