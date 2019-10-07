Bartın limanında yükleme yapan vinç devrildi! Operatör yaralı

BARTIN'da, limanda yükleme yapan vincin geminin üzerine devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bartın Limanı'nda meydana geldi. Limanda 'Astra Marine' isimli kuru yük gemisine çimento maddesi 'klinker' yükleyen vinç, bilinmeyen devrildi.
Vincin geminin üzerine devrildiğini gören gemiciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vinç operatörü Arif Karagöz'ü hastaneye kaldırdı.
Karagöz tedavisinin ardından taburcu edildi. Vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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