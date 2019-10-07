2. Sayfa bitti mi Kanal D'de 2. Sayfa saat kaçta yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında haftaiçi her sabah saat 09.30'da başlayan 2. Sayfa programını neden yok, yayından kaldırıl mı sorusu televizyonlarını açan seyircilerin gündeminde. 2. Sayfa programı artık saat 11.00'de başlayacak.

2. Sayfa neden yok, Kanal D 2. Sayfa programı bitti mi araştırmaları programın seyircileri tarafından araştırılıyor. Haftaiçi her gün saat 09.30'da başlayan magazin programı 2. Sayfa artık 7 Ekim Pazartesi günü itibariyle saat 11.00'de canlı olarak yeni konuklarıyla başlayacak.

Kanal D ekranlarında yepyeni bir program başlıyor. Hafta içi her gün 09.00'da başlayacak olan “Neler Oluyor Hayatta?” Hakan Ural ve Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelecek. Yeni program ardından ise sevilen gündüz kuşağı programı 2. Sayfa, başlayacak. Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunuculuğunu üstlendiği 2. Sayfa, 7 Ekim 2019 itibariyle saat 11-13.00 arasında yayınlanacak.

GÜLSEN YÜKSEL EŞİ METİN SALT KİMDİR: Başarılı magazinci Gülşen Yüksel kar, kış, kıyamet demeden 2012 yılı 21 Aralık'ta nikah masasına oturmuş o dönem çok konuşulmuştu. Gülşen Yüksel VESTEK’in Genel Müdürü Metin Salt ile evli.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR: 24 Haziran 1977 yılında İstanbul’da doğmuş olan Gülşen Yüksel yengeç burcudur. Sanatçı 53 kilogram ve 164 boyundadır. Göz rengi kahverengi ve saç rengi de kahverengidir. Ekranlarda sık sık karşılaştığımız sanatçı sunuculuk yapmaktadır. Sunuculuğunu ise şuan Renkli sayfalar adındaki programla yapmakta ve bu programı Müge Dağıstanlı ile beraber sunmaktadır. Gülşen Yüksel vatan gazetesinde magazin müdürü olarak da çalışmıştır. Bu gazeteden sonra ise Sabah Gazetesinde çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında ise 2. Sayfa adındaki programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır.

Programlar ile karşımıza çıkmış olan Gülşen Yüksel'in eğitim hayatı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bu programları sunduğu esnada ise 21 Aralık 2012 tarihi itibari ile Metin Salt ile dünya evine girmiştir.

Sanatçının asıl mesleği Gazeteci olmakla beraber Tv Sunuculuğunda da büyük başarılar elde ettiği bilinmektedir.

Müge Dağıstanlı ile iyi çalıştığını söyleyen sunucu işini sevdiğini ve kariyerini bu alanda devam ettirmek istediğini de dile getirmektedir. Sanatçının gazetecilik hayatına da ara sıra yazdığı köşe yazıları ile devam ettiği bilinmektedir

2017 yılında Reha Erdoğan evlenen Müge Dağıstanlı aslen İstanbullu ve 1968 doğumlu.

2017 YILINDA EVLENDİ: Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı, Reha Erdoğan ile dünya evine girdi. Müge Dağıstanlı’nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

Posta ailesinin ve çiftin yakınlarının katıldığı nikah töreni dün Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

Müge Dağıstanlı’nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yaptı.

Posta ailesinin ve çiftin yakınlarının katıldığı nikah töreni dün Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR: 1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sunmaktadır. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.