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İşte Fatih Terim'in Martin Linnes planı

Sezon başında yabancı sınırı sebebiyle ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmeyen Martin Linnes, devre arasında kadroya geri dönecek.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, 0-0 sona eren Gençlerbirliği maçının ardından futbolcularını eleştirdi. Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi.

Ocak'ta geri dönüyor
Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor. Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak.

İtalyan kondisyonere emanet
İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.

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