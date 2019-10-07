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Amatör futbolcudan yeşil sahada evlenme teklifi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Başakpınar Belediyespor’da forma giyen Abdurrahim Çopur, tribünde kendisini izleyen kız arkadaşı Dönay Koç sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Sahaya takım arkadaşlarıyla birlikte taşıdığı üzerinde 'Bir ömür boyu sevgi yolunda bana eşlik eder misin.? Benimle evlenir misin' yazılı pankartla çıkan Abdurrahim Çopur, tribünlerden koşarak sahaya inen kız arkadaşı Dönay Koç’un önünde diz çöküp, sorusunu yöneltti, 'Evet' yanıtını alınca da parmağına tektaş yüzük taktı. Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda 3. haftasında Başakpınar Belediyespor sahasında Amarat Gençlikspor’u ağırladı.

Başakpınar Şaban Tankurt Stadında oynanan, ev sahibi takımda forma giyen Abdurrahim Çopur (27), sahaya çıktığı her maçı tribünlerden takip eden kız arkadaşı Dönay Koç (23) sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.



Sevgilisinin önünde diz çöktü
Çopur, karşılaşma öncesi yapılan seremoniye, takım arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartla çıktı. Olup bitenden habersiz maçı izlemek için tribünde bekleyen Koç’un, pankarttaki evlilik teklifini görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Daha sonra ise, sahadaki erkek arkadaşı Abdurrahim’in yanına koştu. Tribünlerin de desteğini arkasına alan genç oyuncu sevgilisinin önünde diz çöktü, "Bir ömür boyu sevgi yolunda bana eşlik eder misin.? Benimle evlenir misin" diye sordu.



Konfetiler patladı
Bu sırada Başakpınar Belediyespor’lu futbolcular ise coşku içerisinde konfetiler patlattı. Erkek arkadaşının boynuna sarılan genç kız, teklife 'Evet' diye yanıt verdi. Çopur ardından, cebinden çıkardığı tektaş yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı. Sürpriz evlilik teklifinin ardından, Abdurrahim Çopur sahaya çıkarken, sevgilisi ise elindeki çiçeklerle maçı takip etti.

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