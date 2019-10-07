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Eşini sevgilisine öldürten kadının yeni fotoğrafı çıktı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da eşini sevgilisiyle öldürüp yaktığı ve 13 yıl maaşını aldığı ortaya çıkan kadının, cinayetten sonra kızını da evlendirip eğlendiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri özel ekip kurup, 13 yıl önce bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılan erkek cesedinin önce kimliğini belirledi.

Dedektifler cesedin İbrahim Vural'a ait olduğunu öğrenince de şahsı eşi Fitnat Vural ile sevgilisi Serdar T.'nin öldürdüğünü belirleyip, iki zanlıyı da gözaltına aldı.

Kızını evlendiren kadının mutluluk pozu!

13 yıl boyunca eşinin maaşını da alan kadın ile sevgilisi adliyeye sevk edilip tutuklandı. Zanlı kadının eşini öldürdükten sonra kızını da evlendirdiği öğrenildi. Kadının düğünde doyasıya eğlendiği ve kızı ile damadı ile çektirdiği fotoğraflar da ortaya çıktı. Fotoğrafta katil zanlısı kadının bir hayli mutlu olduğu görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kocasını sevgilisine bıçaklattı cesedini yaktı 13 yıl maaşını yedi Galeriye Gözat
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