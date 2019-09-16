Kocasını sevgilisine bıçaklattı cesedini yaktı 13 yıl maaşını yedi

Kadın 'yakalım' dedi adam 'gömelim' dedi: Bu sırada Fitnat Vural ile sevgilisi arasında cesedi yakarak mı yoksa gömerek mi ortadan kaldıracakları konusunda tartışma çıktı. Kadın, cesedin gömülmesi halinde köpeklerin çıkartabileceğini bu nedenle başlarının belaya gireceğini, bu yüzden de yakmaları gerektiğini söyledi. Serdar T. ise, "Hayır yakarsak çok koku ve duman çıkar. Bizi hemen yakalarlar, bence gömelim" dedi ancak kadının dediği üzerine zanlılar cesedi yakmaya karar verdi. Akaryakıt istasyonundan benzin alan Fitnat Vural ile Serdar T. cesedi Hadırlı Mahallesi'nde bulunan bir çöp alanına getirdi. Fitnat Vural, öldürttüğü eşinin üzerine benzin dökerek cesedi yaktı. Bir süre sonra, ortaya çıkan koku ve dumandan korkan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bir çöp toplayıcısının cesedi fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Cesedin üzerinde kimlik çıkmaması üzerine ekipler, cinayetin faili meçhul olduğunu kayıtlara geçti. İbrahim Vural'ın cesedi ise kimsesizler mezarlığına defnedildi.