Ahmet Hakan'dan çarpıcı çıkış: Erdoğan nefretinin apaçık bir göstergesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ele alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Erdoğan muhalifliğinin değil, Erdoğan nefretinin apaçık bir göstergesidir. Tayyip Erdoğan nefretini yenmenin yolu bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılan kütüphane üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilmesine büyük tepki gösterdi.

Eleştirileri, "Erdoğan muhalifliğinin değil, Erdoğan nefretinin apaçık bir göstergesidir." diyen Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Başladılar nefretlerini ortaya koymaya"

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir kütüphane açılmış. Fotoğraflarına, videolarına baktım: Gerçekten muazzam, gerçekten görkemli görünüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kütüphanede inceleme yapıp fotoğraflarını sosyal medyada paylaşınca... Tayyip Erdoğan nefretiyle kendilerini yiyip bitiren tipler başladılar nefretlerini ortaya koymaya

Kitap eline hiç yakışmıyor. Acaba hiç kitap okumuş mu? Arka kapakta yazılanlara bile bakmıyor.

"Erdoğan nefretinin apaçık bir göstergesi"

Kitap üzerinden bile, kütüphane üzerinden bile Erdoğan’a muhalefet etmek... Erdoğan muhalifliğinin değil, Erdoğan nefretinin apaçık bir göstergesidir. Türkiye’de siyasetin normalleşmesi, biraz da bu nefretin yenilmesine bağlı...

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