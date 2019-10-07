Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk'ten bir satış daha

DOĞUŞ Grubu'nun patronu Ferit Şahenk 2016'da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92'deki (MB 92) hisselerini devrediyor.

Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk Türkiye’de turizm tesislerinin bazılarını satışa çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıl bazı otellerini satma kararı alan Şahenk yurtdışında da sahibi olduğu bazı varlıkları için görüşmelerini sürdürüyor.

2016 yılında satın almıştı

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; Şahenk 2016’da satın aldığı dünyanın en büyük süper yat bakım tesislerinde içinde bulunduğu Marina Barcelona 92’deki (MB 92) hisselerini devrediyor. Şahenk özel sermaye ve gayrimenkul yatırım fonu Squircle Capital ile hisse satışı için görüşmeleri tamamladı.

Şahenk, bir otelini daha satıyor. Squircle Capital Marina Barcelona 92’nin yüzde 77.5’ini satın aldı. İspanyol Squircle Capital’in aldığı hisselerin yüzde 65’i Doğuş’tan geri kalan yüzde 12.5’lik pay ise azınlık hissedarlardan alındı.