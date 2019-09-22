YPG militanı ile ABD askeri, SDG bayrağı asılı mevzide

YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.AA, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'da 2 Kasım 2018'de YPG/PKK’nın ilçe merkezinde büyük bir direğe asılı olan bayrağı ile kontrol noktasındaki barınaklarının tepesinde yer alan sözde Kürdistan bayrağını görüntülemişti.YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirdiğini duyurmuştu.