YPG militanı ile ABD askeri SDG bayrağı asılı mevzide
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ilçesindeki bayrağını, kendine bağlı sözde askeri meclisin bayrağıyla değiştirdi.
Tel Abyad’daki AA muhabirlerinin kent merkezinden elde ettiği yeni görüntüde, Türkiye’nin baskıları sonucu, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçe merkezinde bayrak değiştirme oyununa gittiği görüldü. Çekimlerde, teröristlerin daha önce kent merkezinde göndere çektiği büyük boy YPG/PKK bayrağının yerinde, şu an yine örgüte bağlı olan sözde askeri meclis bayrağının bulunduğu fark ediliyor.
ABD desteğini almaya devam ediyor
Türkiye ile ABD arasında çalışmaları devam eden güvenli bölge faaliyetleri kapsamında devriyeler sürerken, terör örgütü Tel Abyad ilçesindeki varlığını sürdürüyor.Örgütün varlığı, kendisine bağlı sözde askeri meclis ile kent merkezindeki silah depoları, meskun mahal hazırlıklarına meclis görünümü altında devam ediyor.ABD desteğini almaya devam eden örgütün kentlerde ilan ettiği askeri meclisler ise üniforma ve bayrak değiştiren örgüt üyelerinden oluşuyor.
YPG militanı ile ABD askeri, SDG bayrağı asılı mevzide
YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.AA, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'da 2 Kasım 2018'de YPG/PKK’nın ilçe merkezinde büyük bir direğe asılı olan bayrağı ile kontrol noktasındaki barınaklarının tepesinde yer alan sözde Kürdistan bayrağını görüntülemişti.YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirdiğini duyurmuştu.
PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulmak amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini Haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.