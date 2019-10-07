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The Financial Times'a göre maliyet azaltmak için 10,000 kişiyi işten çıkaracak

HSBC Holdings, The Financial Times gazetesinde yer alan habere göre CEO Noel Quinn'in maliyetleri azaltma hedefi doğrultusunda 10,000 kişiyi işten çıkaracak.

Gazetenin konuya yakın iki kişiyi kaynak gösterdiği dünkü habere göre, işten çıkarmalar HSBC'nin uzun yıllardan beri olan en iddialı maliyet azaltma girişimlerinden biri olarak değerlendiriliyor ve işten çıkarmaların çoğunlukla yüksek maaş alan pozisyonlara uygulanacağı belirtiliyor.

Habere göre HSBC, maliyet azaltma hamlesini ve işten çıkarmaları bu ayın sonunda açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançoyla birlikte ilan edebilir.

Quinn, Ağustos ayında CEO John Flint'in sürpriz şekilde görevden ayrılması ile vekaleten CEO olarak atanmıştı.

İşten çıkarma planından önce HSBC'nin küresel ticaret savaşları, Hong Kong'daki çalkantılar ve Brexit'e bağlı olarak 4,000 kişiyi işten çıkarma kararı almıştı.

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