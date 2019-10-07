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Fuhuşu hatırlatıyor diye resmen Hollanda'nın ismini değiştirdiler

HOLLANDA'da resmi kararla 'Holland' ismi 'Netherlands' olarak değiştirildi. Ülke isminin değişmesinin nedeni ise 'Holland' isminin fuhuş ve uyuşturucuyu hatırlatması olarak gösterildi.

Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

Uyuşturucu ve Red Light Sokağı'nı anımsatıyor

Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı'nı anımsatması sebebiyle alındı.

Olumsuz ön yargılar değişecek mi?

Ülkenin imajı 'Netherlands' ismiyle şekillenirken ülke ile özdeşleştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.

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