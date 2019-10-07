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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon açıklaması! ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış durumda Haberin devamı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi son dakika açıklamalar yaptı... Operasyon ile ilgili Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatla ilgili konuşan Erdoğan, "ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış durumda" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin tehditlerini kabullenemeyiz" diyen Erdoğan, bölgedeki Deaş'lılar ile ilgili de "verilen rakamlar abartılı" ifadelerini kullandı.

"Bu konuda atılacak adımları konuşuyoruz" açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Çekilme olayı başlamış vaziyette"

-Akşamki görüşmemizden sonra sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, geçmişi olan bir şey. Sayın Trump talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti. Ama bu gecikmişti. Dün akşamki görüşmeden sonra bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Verilmiş bir kararımız var.

Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Kararlılığımız sürüyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil.

Deaş'lılar meselesi

-Rakamlar biraz abartlı. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarzımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ'lıları derdest edelim.

Trump ile görüşme

-Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Washington'da bu ziyaret olacak. Yüz yüze olması işin derinliğini, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatımız olacak.

Başlıklardan biri de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Görüşmede bunu karara bağlamak istiyoruz.

Ödemelerde biz aksama yapmıyoruz. 1.4 milyar dolarlık ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız.

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