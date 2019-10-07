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ABD Türkiye'nin operasyonu için çekilme kararı YPG yanlısı Mcgurk'ı çıldırttı

ABD'nin eski DAEŞ'le mücadele temsilcisi terör örgütü YPG/ PYD yanlısı Mcgurk, ABD'nin, Türkiye'nin operasyonu için Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı almasının ardından öfkeden adeta kudurdu.

Suriye'deki otorite boşluğunu fırsat bilerek Suriye'de kendine alan açmaya çalışan YPG/PYD'nin hayalleri suya düştü. ABD bugün sabah yaptığı flaş açıklamalarla Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon yapacağını ve ABD'nin bu operasyonda yer almayacağını açıklamasının ardından sınırda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın bu kararı ABD'nin Eski DAEŞ'le mücadele temsilcisi Brett Mcgurk'u çileden çıkardı.

Trump'a olay sözler

Mcgurk paylaştığı tweet'te "Trump başkomutan değil, kafa yormadan bilinçsizce fevri kararlar alıyor. Zor durumda kaldığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" dedi.

YPG destekçisi ABD'li Brett McGurk ABD askerlerinin Türkiye sınırından çekilmeye başlamasıyla ilgili Twitter'dan tepki dolu bir mesaj paylaştı.

Mcgurk paylaştığı tweet'te "Donald Trump komutan değil. Kafa yormadan bilinçsizce kararlar alıyor. Askerleri desteklemeden tehlikeye gönderiyor. Zor bir telefon aldığında ya da düşmanları blöf yaptığında müttefiklerimizi açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan sahadaki hiçbir şeyi anlayamamış

Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasındaki açıklaması ile, ABD Başkanının aslında sahada gerçekleşen hiçbir şeyi anlayamamış olduğun söyleyen Mcgurk "ABD DAEŞ tutuklarını elinde bulundurmuyor." ifadelerini kullandı.

Mcgurk YPG'li teröristin elinden plaket alırken...

İstifa etmişti

ABD'nin DEAŞ özel temsilcisi ve PKK'lı teröristlerin hamisi Brett McGurk Aralık ayında ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa etmişti.

Ne  olmuştu?

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanılmıştı.

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