SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon açıklaması! ABD'nin bölgeden çekilme olayı başlamış durumda Haberin devamı.
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beyaz Saray'ın 'güvenli bölge' açıklamasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'a hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akşamki görüşmemizden sonra sayın başkanın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette. Buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor. Bu yeni bir şey değil, geçmişi olan bir şey. Sayın Trump talimatını vermişti, çekilmeyi emretmişti. Ama bu gecikmişti. Dün akşamki görüşmeden sonra bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Verilmiş bir kararımız var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Kararlılığımız sürüyor. Terör örgütlerinin tehditlerini kabul etmemiz mümkün değil.

Rakamlar biraz abartlı. Şu anda orada cezaevlerinde olan bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili bizim de bir yaklaşım tarızımız var. DEAŞ'lıların kontrolünü kendi elimizden çıkarmalıyız artık yetti diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir kendileri bir çalışma yapacaklar. Ne gibi bir adım atalım ki cezaevindeki DEAŞ'lıları derdest edelim.

Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Washington'da bu ziyaret olacak. Yüzyüze olması işin derinliğini, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri ele alma fırsatımız olacak. Başlıklardan biri de F-35. Bu uzayan bir süreç oldu. Görüşmede bunu karara bağlamak istiyoruz. Ödemelerde biz aksama yapmıyoruz. 1.4 milyar dolarlık ödeme yaptık. Bu konuyu ele alacağız."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal'dan flaş karar! Jailson bardağı taşırdı kızağa çekiliyor
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika operasyon açıklaması
Mbaye Diagne 50 dakikada şov yaptı
The Financial Times'a göre maliyet azaltmak için 10,000 kişiyi işten çıkaracak
Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Recep İvedik 6 fragmanı
MİT ve TSK Kandil'de bu sefer PKK'lı Ayfer Kordu'yu hedef aldı!
29 Ekim resmi tatil mi Cumhuriyet Bayramı ne zaman denk geliyor?
Seyir halindeki ATV cayır cayır yandı
Konya'daki bu park Japonya'daymış hissi uyandırıyor
Kenan Ece kaç yaşında eşi Canan Ergüder kimdir yaş farkı kaç?
Ivana Sert Ezhel'in Felaket şarkısını okudu
Canan Ergüder kimdir yaşı kaç eşi Kenan Ece ile yaş farkı kaç?